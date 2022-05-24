"يد بيد نصنع مستقبلك".. تقنية بنات الباحة تطلق ملتقى التوظيف الرابع

أطلقت الكلية التقنية للبنات بالباحة، ملتقى التوظيف الرابع، بحضور مساعد المدير العام للتدريب التقني والمهني أمل سعيد الغامدي، وبحضور نخبة من سيدات ورجال الأعمال بالمنطقة وخريجات الكلية التقنية.. بدأ الحفل بترحيب للحضور من قِبَل عميدة الكلية أسماء الغامدي، تلتها كلمة لمساعد مدير التدريب التقني والمهني أمل سعيد الغامدي، وتم استضافة مدير مكتب التنسيق عبدالرحمن الزهراني؛ لتوضيح عدد من النقاط فيما يخص التوظيف بالمنطقة.