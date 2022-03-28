يستمر 3 أيام.. انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي التقني بمدينة تبوك

انطلقت بمدينة تبوك اليوم، فعاليات المعسكر الكشفي التقني الذي تُنظمه الكلية التقنية للبنين بالمنطقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجوالة والكشافة الذين يمثلون مختلف التخصصات التقنية بالكلية.
وأوضح عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي، أن فعاليات المعسكر، تهدف إلى إكساب المعارف والخبرات للكشافة والجوالة بالكلية، وتنمية المهارات الكشفية لديهم من خلال فعاليات المعسكر الثقافية والترويحية والبرامج التدريبية التي وُضعت.
ويشتمل برنامج المعسكر على 3 محاور أساسية، وهي: إبراز جهود كشافة وجوالة المنطقة في مجال الخدمات المجتمعية، وإظهار دورهم في التنمية الوطنية المستدامة في مجالات التقنية المهنية، وصقل المبادرات التطوعية المجتمعية في شتى المجالات الخدمية المقدمة بدراسات ونتائج ملهمة.