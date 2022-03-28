يستمر 3 أيام.. انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي التقني بمدينة تبوك

وأوضح عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي، أن فعاليات المعسكر، تهدف إلى إكساب المعارف والخبرات للكشافة والجوالة بالكلية، وتنمية المهارات الكشفية لديهم من خلال فعاليات المعسكر الثقافية والترويحية والبرامج التدريبية التي وُضعت.