يستمر 4 أيام.. "تعداد السعودية" تطلق برنامجها التدريبي للباحثين بجازان

وبيّن مشرف تعداد السعودية بمنطقة جازان علي الحمدي، أن هذا البرنامج التدريبي يُنَفَّذ حاليًا في عدد من محافظات المنطقة، ويأتي لرفع مهارات العاملين في عملية عد السكان، وكيفية استخدام العنوان الوطني، والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان، وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق "الباحثين".