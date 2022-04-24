يضم 9 أعضاء.. "نقاء" تعلن عن مجلس إدارتها الجديد برئاسة "الصبي"

عقدت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك في الاجتماع المنعقد في 27/ 8/ 1443هـ، ويضم المجلس الجديد "9" أعضاء برئاسة سليمان بن عبد الرحمن الصبي رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور بدر بن حمود بن فهد الدباسي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وعبد العزيز بن عبيد الله بن عويد الحربي مشرفًا ماليًّا، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن ناصر بن محمد الدوسري، والدكتور سلطان بن يوسف بن سعود الحوطي، وعبد الله بن محمد بن شوكان الشهراني، وسعد بن محمد بن سليمان العشيوي، والمهندس عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الغامدي، والدكتور بسام بن عبد الرحمن بن عبدالله العمار.