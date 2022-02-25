"يوم بدينا فخر".. شاهد احتفاء مميز لـ"تدريب الرياض" بيوم التأسيس

نظّمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض "بنين" لقاء بمناسبة يوم التأسيس السعودي، تحت عنوان "يوم بدينا.. عز وفخر"، وذلك بحضور مدير الإدارة خالد بن عبدالله الرفاعي، ومساعديه سامي الحمود وبخيت الزهراني ومشرفي التدريب في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أول أمس الأربعاء، بمقر الإدارة في الرياض.

ويأتي لقاء يوم التأسيس الذي تنظمه إدارة التدريب في إطار احتفالها وتفاعلها مع الأيام الوطنية، التي هي جزء مهم من رسالتها وأهدافها، ومنها هذا اليوم الذي اعتمدته القيادة الرشيدة، احتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية، وما أرسته من الوحدة والأمن، ليؤكد مجدداً الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب السعودية، على مدار ثلاثة قرون.

وأكد اللقاء الذي قدمه مشرف التدريب فهد خالد الحربي أن يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء هذا الوطن؛ لنستذكر للأجيال قصة الكفاح الطويل للم شمل وتوحيد هذه البلاد المباركة، ولاستذكار أهم حدث غيّر التاريخ، وغرس قيم ومعاني الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته، والاطلاع على مختلف مراحل بنائه، وما وصل إليه اليوم من نهضة تنموية شاملة جعلته محط أنظار العالم، برؤيته الطموحة 2030.

على صعيد متصل، أقامت إدارة التدريب التربوي، أمس الخميس، لقاء بعنوان: "توظيف الأنماط الشخصية في القاعة التدريبية"، قدّمه رئيس الشؤون التدريبية عبدالرحمن بن ناصر الحزاب، لمشرفي التدريب بالإدارة، بحضور مساعدي مدير الإدارة لشؤون الأقسام ولشؤون المراكز.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الأنماط الشخصية للمتدربين داخل القاعة التدريبية والتعرف على مقياس "تحليل أنماط الشخصية بأسلوب MBTI"؛ وذلك لتطوير قدرات المشاركين في مجال الاتصال الداخلي والخارجي، والتمكن من مهارات تحليل أنماط الشخصية بأسلوب MBTI من قبل التربويين والمدربين والقيادات التربوية والقيادات الإدارية والمتخصصين.