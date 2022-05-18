٥٧٪ نسبة التوطين في نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنجران

بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بعمل جولات ميدانية على منافذ البيع في نشاط بيع المواد الكهربائية والإلكترونية لمتابعة قرارات التوطين، وتم إنذار عدد منشأتين.
وصرح "الدوسري" بأن اللجنة قامت بزيارة ٣٨ محلًّا، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغت ٩٧ موظفًا؛ منهم ٥ موظفات سعوديات، وقد بلغ أعداد الوافدين ٧٢ وافدًا من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن نسب التوطين في هذا النشاط بلغت ٥٧%.
وأضاف الدوسري أنه تم حصر ١١ فرصة عمل جار العمل عليها، وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.
وأهاب "الدوسري" بأصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.