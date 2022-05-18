٥٧٪ نسبة التوطين في نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنجران

وصرح "الدوسري" بأن اللجنة قامت بزيارة ٣٨ محلًّا، ووُجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغت ٩٧ موظفًا؛ منهم ٥ موظفات سعوديات، وقد بلغ أعداد الوافدين ٧٢ وافدًا من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن نسب التوطين في هذا النشاط بلغت ٥٧%.