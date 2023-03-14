"بيئتك تعرفك".. محافظ الأفلاج يدشن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي

دشن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، بكليات جامعة الأمير سطام، انطلاق الأسبوع البيئي تحت شعار "بيئتك تعرفك" بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج محمد الحمدان وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.
وتتضمن برامج الفعاليات التي ينظمها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج ويشرف على تنفيذها رئيس البيئة علي محمد آل موسى، توزيع شتلات على المواطنين كذلك تشجير بعض مباني الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إقامة مبادرة تنظيف وادي سحاب بمشاركة إدارة التعليم، كما يتخلل تلك البرامج -التي تمتد على مدار 7 أيام متواصلة- العديدُ من الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وحماية الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي.