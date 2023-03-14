"بيئتك تعرفك".. محافظ الأفلاج يدشن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي

وتتضمن برامج الفعاليات التي ينظمها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج ويشرف على تنفيذها رئيس البيئة علي محمد آل موسى، توزيع شتلات على المواطنين كذلك تشجير بعض مباني الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إقامة مبادرة تنظيف وادي سحاب بمشاركة إدارة التعليم، كما يتخلل تلك البرامج -التي تمتد على مدار 7 أيام متواصلة- العديدُ من الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وحماية الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي.