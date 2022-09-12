مستشفى الملك فهد والعزيزية للأطفال يُفَعّلان اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

أطلق مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، فعاليات عن العلاج الطبيعي بمناسبة اليوم العالمي.
وتم تجهيز العديد من الأركان الخاصة بالمحاضرات التوعوية والإرشادية التي تستهدف بالدرجة الأولى مراجعي المستشفى.
وتَضمنت هذه المناسبة العديدَ من النشاطات التثقيفية لتعزيز الوعي لدى الجمهور عن أهمية العلاج الطبيعي في حياة الناس وخاصة المرضى المحتاجين له.
وجهّزت إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية وقسم العلاج الطبيعي عددًا من الأخصائيين في مجال العلاج الطبيعي للقيام بتوعية الجمهور والحضور والمرضى بهذه الفعالية، بحضور المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد باجبير.
وقدّمت خلال ذلك العديد من المجسمات الطبية للتوضيح والشرح عليها للحضور إضافة إلى توزيع الكتيبات التثقيفية.