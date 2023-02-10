ماراثون ومعرض.. شاهد احتفال الهلال الأحمر بمكة بـ"يوم التأهيل الطبي العالمي"

واشتمل المعرض الذي شاركت به الهيئة في هذه المناسبة على عرض الأجهزة الطبية التي تستخدمها الهيئة في تقديم الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج التدريبية والتوعوية التي تقدمها الهيئة لأفراد المجتمع من خلال منصة "متأهب"، كما تم تعريف زوار المعرض بالأعمال التطوعية ومجالاتها وطريقة التسجيل بمنصة العمل التطوعي بالهيئة.