ماراثون ومعرض.. شاهد احتفال الهلال الأحمر بمكة بـ"يوم التأهيل الطبي العالمي"

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، معرضًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للتأهيل الطبي الذي احتفى به التجمع الصحي في مكة المكرمة، وقد اشتملت الفعالية على ماراثون للمشي الصحي.
واشتمل المعرض الذي شاركت به الهيئة في هذه المناسبة على عرض الأجهزة الطبية التي تستخدمها الهيئة في تقديم الخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج التدريبية والتوعوية التي تقدمها الهيئة لأفراد المجتمع من خلال منصة "متأهب"، كما تم تعريف زوار المعرض بالأعمال التطوعية ومجالاتها وطريقة التسجيل بمنصة العمل التطوعي بالهيئة.