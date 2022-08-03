أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة، بحضور وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني.
جاء ذلك بمناسبة إعادة تشكيل مجلس شباب تبوك في دورته الجديدة برئاسة رهام بنت سعود الفرشوطي.
ورحب الأمير فهد بن سلطان بأعضاء المجلس، مقدمًا لهم التهنئة، ومتمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مثمنًا جهود أعضاء المجلس في دورته السابقة.
وأكد على الدور الهام والحيوي للشباب في الإسهام بتنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهًا إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال أمير تبوك: فخور بكم وأفاخر بكم وسعيد أن ألتقيكم وأشاهدكم، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود، ومؤكدًا على دعم جميع أعمال مجلس شباب المنطقة من إمارة المنطقة ومنه شخصيًّا وتسخير كل الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
وأعرب رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على ما يوليه من اهتمام بالشباب وتحفيزهم ودعم توجهاتهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، مؤكدين أن لقاءه بهم امتداد لدوره الرائد في دعم شباب المنطقة.