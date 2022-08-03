أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة



وأكد على الدور الهام والحيوي للشباب في الإسهام بتنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهًا إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

