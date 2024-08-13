أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء الإثنين، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، بالقصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة بمختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى، أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.