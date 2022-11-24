"جامعة شقراء" تستعرض برامجها البحثية وبراءات الاختراع خلال فعاليات "مؤتمر الشراكات المستدامة"

كما يستعرض جناح الجامعة المشارك في المؤتمر عدداً من البرامج البحثية المنفذة بالجامعة وهي: (برنامج دعم النشر عالي الجودة، وبرنامج دعم أجور النشر مفتوح المصدر، وبرنامج دعم الباحث المبتعث، وبرنامج تمويل البحوث الدوري، وبرنامج دعم الابتكار المجتمعي)، بالإضافة إلى استعراض عدة براءات الاختراع التي نفذها عدد من منسوبي الجامعة منها: (براءة اختراع في صناعة تركيبة عشبية فريدة قادرة على حماية القلب، وتركيبة عشبية جديدة لإدارة ووقاية مرض تصلب الشرايين، وكذلك براءة اختراع في أنظمة وطرق اكتشاف الهجمات السيبرانية التي تستهدف بيانات وأجهزة إنترنت الأشياء).