"جامعة شقراء" تستعرض برامجها البحثية وبراءات الاختراع خلال فعاليات "مؤتمر الشراكات المستدامة"

تشارك جامعة شقراء في مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي تنظمه وزارة التعليم تحت شعار "البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر"، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الحالي في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، حيث تقدم الجامعة عدداً من البرامج البحثية وبراءات الاختراع خلال المؤتمر، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، ووكيلها للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي.
وتتضمن مشاركة الجامعة عرضاً لجملة من البرامج التي تمثل الحراك البحثي للجامعة والتي تم تنفيذها على يد نخبة من الأكاديميين في مختلف المجالات والتخصصات، وتزامنت في مجملها مع ما أطلقته الجامعة من برامج دعم لأكثر من 100 مشروع بحثي خلال العامين الماضيين ساهمت في زيادة أثر المخرجات البحثية، وحققت من خلالها قفزة في أعداد الأبحاث المنشورة.
كما تستعرض الجامعة خلال أيام المؤتمر أبرز إنجازاتها خلال عامي 2021/2022م، حيث مولت 29 مشروعاً بحثياً ضمن برنامج التمويل المؤسسي، و70 مشروعاً بحثياً ضمن برنامج دعم عمادة البحث العلمي بالجامعة، بالإضافة إلى تفعيلها للجنة أخلاقيات البحث العلمي والتي نجحت في معالجة أكثر من 200 طلب وموافقة أخلاقية.
كما يستعرض جناح الجامعة المشارك في المؤتمر عدداً من البرامج البحثية المنفذة بالجامعة وهي: (برنامج دعم النشر عالي الجودة، وبرنامج دعم أجور النشر مفتوح المصدر، وبرنامج دعم الباحث المبتعث، وبرنامج تمويل البحوث الدوري، وبرنامج دعم الابتكار المجتمعي)، بالإضافة إلى استعراض عدة براءات الاختراع التي نفذها عدد من منسوبي الجامعة منها: (براءة اختراع في صناعة تركيبة عشبية فريدة قادرة على حماية القلب، وتركيبة عشبية جديدة لإدارة ووقاية مرض تصلب الشرايين، وكذلك براءة اختراع في أنظمة وطرق اكتشاف الهجمات السيبرانية التي تستهدف بيانات وأجهزة إنترنت الأشياء).