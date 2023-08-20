نادي "فنون التأمُّل" يحتفي بـ"اليوم العالمي للاسترخاء"

أعلن نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، اليوم الأحد، عن نجاح تنظيم فعالية "اليوم العالمي للاسترخاء"، بالتعاون مع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض.
وذكر النادي أنّ تنظيم هذه الفعالية الاجتماعية بهدف تعزيز الصحة النفسية والرفاهية العامة للأفراد.
وتضمّنت الفعاليةُ العديدَ من الأنشطة والورش والمحاضرات لتعليم الحضور تقنيات الاسترخاء والتأمل وسبل تعزيز الوعي الذاتي.
وقدم خبراء ومتخصّصون محاضرات توعوية حول الفوائد الصحية للتأمل والاسترخاء وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية.
وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من المهتمّين بالصحة النفسية والاسترخاء؛ حيث انتشر إعلانها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي.
وقدّم المشاركون تجاربَهم الشخصية في استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمّل، وشاركوا الفوائد التي استفادوا منها.
وتعتبر مبادرات مثل هذه الفعالية أمرًا مهمًّا للتوعية بأهمية الاسترخاء والتأمّل في حياة الأفراد، وتعزيز الوعي الذاتي وتحسين الصحة النفسية للمجتمع.
ويشتهر نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، بتنظيمه لمثل هذه الفعاليات المفيدة، وقدّم رئيس النادي الكابتن حسن العبسي، الشكر لكلِّ مَن شارك في إنجاح الفعالية من مقدّمي الورش والجلسات؛ ومنهم: المستشار التدريبي المهندس سلطان العتيبي، والكوتش نيرفين الأشرم، والمهندس يحيى العبسي.
كما تقدّم بالشكر لمساعد رئيس النادي طلال هادي ساكت، وأمين الصندوق منصور بن حسن، وأعضاء النادي: رياض العنزي، والدكتور ربيع خياط، ومحمد العبسي.
فيما خصّ بالشكر إدارة مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، على إتاحة الفرصة وتقديم فعالية "اليوم العالمي للاسترخاء" بالمستشفى، وتقدم بالشكر لكل الحضور.