نادي "فنون التأمُّل" يحتفي بـ"اليوم العالمي للاسترخاء"

ويشتهر نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، بتنظيمه لمثل هذه الفعاليات المفيدة، وقدّم رئيس النادي الكابتن حسن العبسي، الشكر لكلِّ مَن شارك في إنجاح الفعالية من مقدّمي الورش والجلسات؛ ومنهم: المستشار التدريبي المهندس سلطان العتيبي، والكوتش نيرفين الأشرم، والمهندس يحيى العبسي.