مؤسسة "العنود الخيرية" تحتفي بمنجزات "إدارة الدعوة والوصية"

كما قدمت المؤسسة، ما يقارب 3024000 عبوة ماء سقيا للصائمين، وتكفلت بعمرة لـ2940 معتمرًا، ومحطات التحلية والآبار بما يقدر بـ163687 ريالًا.

ووزعت مؤسسة "العنود الخيرية" 6370 مطوية لركن النقل الجماعي، وساهمت في استفادة 4393 طالبة من دور التحفيظ النسائية.