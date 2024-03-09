مؤسسة "العنود الخيرية" تحتفي بمنجزات "إدارة الدعوة والوصية"

احتفت مؤسسة الأميرة العنود، الجمعة، في مقرها بمنطقة الرياض، بمنجزات إدارة الدعوة والوصية، ضمن وصية الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي -رحمها الله- التي تنفذها المؤسسة؛ وفقًا لأنظمة استراتيجية مستدامة.
كما تتضمن الوصية أن يسخّر ثلث إرث الأميرة "العنود" في أوجه الخير، وخدمة الإسلام والمسلمين.
ونُظم الحفل، بتشريف نائب مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور عضو مجلس الأمناء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والشيخ د. فهد الفهيد.
وتخلل الحفلَ مجموعةٌ من الفقرات؛ أبرزها: إنطاق الشهادة للجاليات من مختلف الجنسيات، بتلقين من الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز.
واستعرض الحفل، إنجازات إدارة الدعوة والوصية، خلال العام الماضي، التي تضمنت عددًا من المشروعات الخيرية، أبرزها تنفيذ 6200 سلة رمضانية، و78300 وجبة لإفطار الصائمين.
كما قدمت المؤسسة، ما يقارب 3024000 عبوة ماء سقيا للصائمين، وتكفلت بعمرة لـ2940 معتمرًا، ومحطات التحلية والآبار بما يقدر بـ163687 ريالًا.
ووزعت مؤسسة "العنود الخيرية" 6370 مطوية لركن النقل الجماعي، وساهمت في استفادة 4393 طالبة من دور التحفيظ النسائية.
واحتضنت منصة العنود الإلكترونية، 1056 طالبة، و30 مركز تحفيظ قرآن. وقُدرت قيمة جهود "العنود" الإغاثية بـ226 ألف ريال، ورعاية الأقارب 2262625 ريالًا، والمساعدات الفردية بـ265470 ريالًا.
كما تكفلت الأنشطة العلمية، بـ483500 ريال، ونفذت "العنود" طباعة الكتب بقيمة 22216 ريالًا، وخصصت 332 ألف ريال للدعوة إلى الله، وعملت على بناء مسجد في إندونيسيا، إلى جانب عدد من الأعمال الخيرية الأخرى.
يُذكر أن هذه الإنجازات الكبيرة من منطلق تنفيذ وصية الأميرة العنود رحمها الله، والتي تنص على دعم أوجه الخير لخدمة المواطنين والمقيمين.