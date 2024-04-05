"مجتمع ذكي" في تعليم بيشة.. "9800" مستفيد والمجالات تغطي التقنية والأمن السيبراني

وخصصت المبادرة دورات استفاد منها أكثر من "9800" مشارك ومتفاعل؛ حيث أوضح مدير تعليم بيشة سفر بن محمد بريدي أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع من 6 سنوات وأكثر، استفاد منها "680" غير سعودي، و"45" متطوعًا.