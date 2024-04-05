"مجتمع ذكي" في تعليم بيشة.. "9800" مستفيد والمجالات تغطي التقنية والأمن السيبراني

نظّمت إدارةُ التعليم في محافظة بيشة مبادرةً رمضانية تحت شعار "مجتمع أذكى"، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة "أجاويد 2" التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير في مسار الوعي.
وخصصت المبادرة دورات استفاد منها أكثر من "9800" مشارك ومتفاعل؛ حيث أوضح مدير تعليم بيشة سفر بن محمد بريدي أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع من 6 سنوات وأكثر، استفاد منها "680" غير سعودي، و"45" متطوعًا.
وأضاف: المبادرة لم تكن لحظية، بل هي عمل مستمرّ طوال العام بإذن الله؛ حيث تحتوي عدة برامج ومناشط متخصصة تغطي مجالات متعددة من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنية بشكل عام، مركزة على تعزيز القدرة على التعامل بذكاء مع التكنولوجيا الحديثة.
وتابع: شملت المبادرةُ تنظيمَ مسابقة ابتكارية، فاز فيها خمس مشاركات بفضل مشروعاتهن المميزة التي استعرضت كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تطوير نظام للردّ على الاستفسارات وتقديم الاستشارات عبر شات واتساب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مما يعكس مدى تقدم واستفادة المبادرة من التكنولوجيا الحديثة.