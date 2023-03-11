"الندوة العالمية": الاحتفال بيوم العلم يعكس وفاء القيادة للإرث التاريخي للمملكة

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مناسبة الاحتفال بيوم العلم السعودي في (11) مارس من كل عام، أن الاحتفال براية الوطن يجسد معنى الوفاء والانتماء العظيم لهذه البلاد المباركة، بل هو يوم فخر واعتزاز بهذا اللواء الذي يرمز للوحدة الوطنية والائتلاف العميق والتاريخ المجيد الذي صنعه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وكل رجاله الأقوياء الذين التفوا حوله وناصروا دعوته وأقاموا هذا الوطن الشامخ بعون الله تعالى وتوفيقه.
ولفتت الندوة العالمية إلى أن هذا العلم المبارك حمل عبقرية الفكرة ورفع شعار دعوة التوحيد الذي انتهجته هذه البلاد الطاهرة بقوة وثبات، فكان شعارًا للحق والعدل تبعه الرخاء والأمن والاستقرار.
ودعت الندوة العالمية الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا ويديم عليها العز والرخاء والاستقرار.