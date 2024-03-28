بزراعة الأشجار بمدخل طريق الملك عبدالله.. "بلدية فيفاء" تشارك في "مبادرة السعودية الخضراء"

شاركت بلدية محافظة فيفاء أمس الأربعاء، في يوم السعودية الخضراء، من خلال تنفيذ مبادرة زراعة الأشجار بمدخل طريق الملك عبدالله بالجوة، بمشاركة رئيس البلدية المهندس سلطان بن يحيى معدي، وعدد من منسوبي البلدية والمتطوعين، حيث شارك الجميع في زراعة الأشجار.
وفي ذات السياق؛ نفّذت إدارة المشاركة المجتمعية ببلدية فيفاء حملة تثقيفية توعوية لزوار المتنزهات في المحافظة، من خلال نشر بعض المطويات التعريفية بمبادرة السعودية الخضراء، وحث المجتمع على المشاركة في المبادرة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن احتفاء السعودية بمبادرة السعودية الخضراء، التي تم تحديد يوم 27 مارس من كل عام مناسبةً سنويةً للتوعية بأهمية العمل البيئي، تحت اسم "يوم مبادرة السعودية الخضراء" بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في نفس اليوم من عام 2021م.
يُذكر أن "يوم مبادرة السعودية الخضراء" يهدف إلى تشجيع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة على المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.