بزراعة الأشجار بمدخل طريق الملك عبدالله.. "بلدية فيفاء" تشارك في "مبادرة السعودية الخضراء"

وتأتي هذه الأعمال ضمن احتفاء السعودية بمبادرة السعودية الخضراء، التي تم تحديد يوم 27 مارس من كل عام مناسبةً سنويةً للتوعية بأهمية العمل البيئي، تحت اسم "يوم مبادرة السعودية الخضراء" بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في نفس اليوم من عام 2021م.