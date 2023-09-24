مسيرة وطنية وأركان ترفيهية.. بلدية الأحمر بالأفلاج تنظّم فعاليات متنوعة للأهالي

وشهد الاحتفالُ حضورَ رئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان، الذي قام بجولة يرافقه رئيس بلدية الأحمر أحمد عبدالعزيز البريه، وعدد من الأهالي على الأركان التي صاحبت الاحتفال ضمت ركنًا للطفل والرسم، وجدارية وطنية، ومعرضًا لجمعيتَي الإنقاذ بالأفلاج، ووسمًا للتوعية والتثقيف عن الإسعافات الأولية، والتعليمات الضرورية عند الخروج للبر لتفادي الفقدان في الصحاري.