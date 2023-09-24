مسيرة وطنية وأركان ترفيهية.. بلدية الأحمر بالأفلاج تنظّم فعاليات متنوعة للأهالي

نظّمت بلديةُ الأحمر بالأفلاج احتفالًا للأهالي في ملعب البلدية، عبر فعاليات متنوعة، وخصصت أركانًا للأطفال والأسر المنتجة، ومسيرة وطنية شهدت مشاركة الأهالي كبارًا وصغارًا.
وشهد الاحتفالُ حضورَ رئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان، الذي قام بجولة يرافقه رئيس بلدية الأحمر أحمد عبدالعزيز البريه، وعدد من الأهالي على الأركان التي صاحبت الاحتفال ضمت ركنًا للطفل والرسم، وجدارية وطنية، ومعرضًا لجمعيتَي الإنقاذ بالأفلاج، ووسمًا للتوعية والتثقيف عن الإسعافات الأولية، والتعليمات الضرورية عند الخروج للبر لتفادي الفقدان في الصحاري.
كذلك شاركت العديد من الأسر بأنواع من الأكلات الشعبية، فيما استهلّت أولى فقرات الحفل بالسلام الملكي، أعقب ذلك انطلاق فقرات الحفل المعدّة لذلك، تضمّنت أوبريتًا وطنيًّا وفعاليات ترفيهية ومسابقات، ومن ثم توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين والحضور، كما خصّصت فقرات متنوعة للأطفال وعروضًا تثقيفية لفرق الإنقاذ.