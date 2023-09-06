انطلاق لقاءات الأمن والسلامة المدرسية بمكاتب "تعليم جازان"

وأوضح أن انطلاق هذه اللقاءات لزيادة الوعي وتعزيز مستوى ثقافة السلامة في المدارس، مشددًا على مديري ومديرات المدارس، ضرورة توفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات وجميع العاملين في المدارس، والإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية للطوارئ والأمن والسلامة والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التعليمية التابعة؛ لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات.