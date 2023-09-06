انطلاق لقاءات الأمن والسلامة المدرسية بمكاتب "تعليم جازان"

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر العرب في محافظة أحد المسارحة، لقاءات الأمن والسلامة المدرسية بمكاتب التعليم بالمنطقة، تحت شعار "وقاية وأمان".
وتهدف تلك اللقاءات إلى رفع مستوى أداء مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية، وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.
شهد التدشين المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للخدمات المساندة علي بن محمد عطيف، والمساعد للشؤون المدرسية عطية بن عبدالله حمدي، ومدير مكتب المسارحة والحرث الدكتور علي بن محمد عطيف.
وأكد "عقدي" حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، على تهيئة البيئة المدرسية وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية، والسعي لتأهيل الكوادر البشرية في إدارة الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن انطلاق هذه اللقاءات لزيادة الوعي وتعزيز مستوى ثقافة السلامة في المدارس، مشددًا على مديري ومديرات المدارس، ضرورة توفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات وجميع العاملين في المدارس، والإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية للطوارئ والأمن والسلامة والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التعليمية التابعة؛ لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات.
يُذكر أن لقاءات الأمن والسلامة المدرسية بمكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان، تتضمن استعراض العديد من أوراق العمل، ومناقشة ورسم الخطط، والتعرف على التحديات والصعوبات وكيفية التغلب عليها، مستهدفة مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس التابعة لمكاتب تعليم المسارحة والحرث وصامطة وأبو عريش.