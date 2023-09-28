الندوة العالمية تُنظم ملتقى جامعيًا في البوسنة والهرسك لأقسام اللغة العربية

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البوسنة والهرسك، برنامج الملتقى الصيفي لأقسام اللغة العربية في دول البلقان، تحت عنوان: "الاكتساب اللغوي- البيئة والممارسة"، بمشاركة أكثر من 50 طالبًا وطالبة.
جاءت المشاركة من أقسام وشعب اللغة العربية في جامعات "سراييفو" وبيهاتش وجامعة "تبتوفا" بمقدونيا الشمالية، تحت رعاية عميد كلية التربية الإسلامية في بيهاتش د. خير الدين خوجتش، ومدير مكتب الندوة محمد صباغ، ووفد من مقدونيا برئاسة د. بكيم سليماني.
وقد عقد الملتقى للطلاب من المستوى الرابع الجامعي إلى مرحلة الماجستير. ومثل الندوة العالمية مدير البرنامج المستشار التعليمي بالندوة د.عبدالله بن محمد القرني.
وقال المستشار التعليمي: إن البرنامج أعد وجرى تحكيمه لممارسة اللغة العربية لمدة أسبوع في نسخته الأولى، وسيتم تطويره لإقامة الطلاب مدة طويلة لتمكينهم من اكتساب اللغة العربية بالممارسة في بيئة لغوية خالصة.
وثمن صباغ جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعمها المتواصل لكل البرامج التي تعزز من تعليم اللغة العربية وانتشار النطق بها.
وأيضًا حرصها على التعاون مع كل المؤسسات والجامعات التي تحيي وجودها للإسهام في الانفتاح الحضاري مع العالم العربي من خلال لغته التي تعبر عن ثقافاته وهويته.