بمشاركة 300 متطوع.. "أمانة المدينة" تنظم مبادرة لتشجير مخطط السلام بـ425 شتلة

وتهدف المبادرة التي شارك بها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وقاموا بغرس 425 شتلة إلى إشراك الأهالي في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار؛ نظراً لدورها البيئي المهم، بالإضافة إلى ما تسهم به في خلق منظر جمالي؛ يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.