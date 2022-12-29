بمشاركة 300 متطوع.. "أمانة المدينة" تنظم مبادرة لتشجير مخطط السلام بـ425 شتلة

نظمت بلدية العقيق التابعة لأمانة المدينة المنورة مبادرة لتشجير مخطط السلام، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز أهالي الحي على المساهمة في زيادة المساحات الخضراء.
وتهدف المبادرة التي شارك بها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وقاموا بغرس 425 شتلة إلى إشراك الأهالي في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار؛ نظراً لدورها البيئي المهم، بالإضافة إلى ما تسهم به في خلق منظر جمالي؛ يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة منطقة المدينة المنورة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المدينة المنورة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.