شاهد.. "جمعية تطوير شقراء" توفر شاشة عملاقة لنقل مباريات كأس العالم مجاناً

يذكر أن هذه المبادرة تأتي إيماناً من جمعية التنمية والتطوير بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء المحافظة وزوارها، وإيجاد متنفس لهم لقضاء أوقاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث العالمي، وكذلك تقديم الدعم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة نهائيات كأس العالم.