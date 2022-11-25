شاهد.. "جمعية تطوير شقراء" توفر شاشة عملاقة لنقل مباريات كأس العالم مجاناً

تفاعلت جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء مع مشاركة المنتخب السعودي والمنتخبات الأخرى المشاركة في بطولة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بوضع شاشة تلفزيونية كبيرة لمشاهدة مباريات كأس العالم في القرية التاريخية بالمحافظة.
وقامت الجمعية بتهيئة ساحات القرية التاريخية بالشاشة التلفزيونية والطاولات والكراسي إضافة لدعوة المشاهدين والمشجعين للتسوق من مبيعات الأسر المنتجة أثناء الاستمتاع بمتابعة المباريات.
كما قامت بتهيئة المواقع التراثية والسوق والدكاكين الشعبية ومتحف شقراء ومكتبة الجهيمان، لاستقبال الزائرين وضيوف القرية التراثية.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي إيماناً من جمعية التنمية والتطوير بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء المحافظة وزوارها، وإيجاد متنفس لهم لقضاء أوقاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث العالمي، وكذلك تقديم الدعم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة نهائيات كأس العالم.