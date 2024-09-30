نائب أمير تبوك يستقبل مدير العيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بتبوك العقيد صيدلي محمد بن حسن الحويطي.