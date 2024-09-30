نائب أمير تبوك يستقبل مدير العيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بتبوك العقيد صيدلي محمد بن حسن الحويطي.
واطلع الأمير خالد بن سعود، خلال اللقاء على الخدمات والبرامج الصحية التي تقدمها العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة لمنسوبي وزارة الداخلية وأسرهم.
وأكد أهمية دور العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين منها، منوها بما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.
من جهته أعرب العقيد "الحويطي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه على دعمهما ومتابعتهما لكل الخدمات والبرامج الصحية التي تقدمها العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة.