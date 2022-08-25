"تعليم جازان" يبحث الخطط والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي عبر منصة "zoom"، صباح أمس الخميس، لقاء الإدارة المدرسية الأول الهادف إلى رفع مستوى جاهزية الاستعداد للعام الدراسي 1444هـ، والذي نظمته إدارة الإشراف التربوي ممثلة في قسم الإدارة المدرسية.
ويأتي ذلك ضمن خطط واستعدادات الإدارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والخدمات المساندة ومديري ومديرات مكاتب التعليم التابعة وبمشاركة 800 من مديري ومديرات المدارس والإدارات التعليمية المختلفة ومشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية.
وثمن "عقدي" في بداية اللقاء الجهود المبذولة التي قدمها مديرو ومديرات المدارس خلال العام الدراسي السابق، والتي أسهمت في تميز طلاب وطالبات تعليم جازان وحصدهم للعديد من الجوائز والمراكز المختلفة على المستويين المحلي والخليجي، وعلى مساهمتهم في تحقيق العودة الآمنة بعد انقطاع الدراسة الحضورية بسبب ما مر به العالم من ظروف، وتحقيق مستويات انضباط عالية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود هي محل شكر وتقدير.
وبحث مدير تعليم جازان المكلف مع مديري ومديرات المدارس خلال لقائه بهم احتياجاتهم المختلفة وأوجه الدعم التي يحتاجون إليها لتحقيق انطلاقة دراسية جادة، مؤكدًا لهم أهمية الحرص على مضاعفة الجهود، لتحقيق أهداف العملية التعليمية، ورفع مستويات الطلاب والطالبات في مختلف موادهم الدراسية ومواصلة تعليم جازان حصد مزيد من التميز، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالعطاء والمنجزات.
وشهد لقاء الإدارة المدرسية الأول والهادف إلى الاستعداد لبداية العام الدراسي والوقوف على حاجة المدارس والدعم المطلوب لها، تقديم 9 أوراق عمل تناولت الحديث عن مؤشرات الاستعداد المدرسي والخطط المطورة وآلية سد العجز وبرامج التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي وعقود الصيانة والتكييف بالمدارس ومنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى الحديث عن مؤشر استثمار مقاعد الطفولة المبكرة ودور مديري ومديرات المدارس في التوجيه الصحي وفي الاستعداد المدرسي.