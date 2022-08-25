"تعليم جازان" يبحث الخطط والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد

وثمن "عقدي" في بداية اللقاء الجهود المبذولة التي قدمها مديرو ومديرات المدارس خلال العام الدراسي السابق، والتي أسهمت في تميز طلاب وطالبات تعليم جازان وحصدهم للعديد من الجوائز والمراكز المختلفة على المستويين المحلي والخليجي، وعلى مساهمتهم في تحقيق العودة الآمنة بعد انقطاع الدراسة الحضورية بسبب ما مر به العالم من ظروف، وتحقيق مستويات انضباط عالية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود هي محل شكر وتقدير.