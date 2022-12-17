فريق طبي بمستشفى القنفذة يُنهي معاناة طفلة في عملية جراحية

وقدم مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري شكره وتقديره لإدارة المستشفى والإدارة الطبية لدعمها المتواصل ومتابعتها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمحافظة، حيث تم إنجاز عدد من العمليات الترميمية بالكلى والمسالك لدى الأطفال خلال الفترة الماضية ولا يزال المستشفى يستقبل عديد الحالات المتنوعة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي متخصص.