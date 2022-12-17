فريق طبي بمستشفى القنفذة يُنهي معاناة طفلة في عملية جراحية

نجح فريق طبي في تخصص جراحة الكلى والمسالك لدى الأطفال بمستشفى القنفذة العام في إجراء عملية جراحية بالمنظار تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة لطفلة تعاني من ضيق بالحالب وضعف في وظائف الكلية اليمنى.
وقد تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد بن عبدالوهاب الضبعان استشاري جراحة الكلى والمسالك لدى الأطفال.
من إصلاح التضييق وترميم الحالب وحوض الكلية عن طريق المنظار الجراحي.
وقد تمت العملية بتعاون الفريق المكون من أخصائي المسالك الدكتور فرحان وفريق قسم العمليات والتخدير.
وقد غادرت الطفلة المستشفى بصحة جيدة.
وقدم مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري شكره وتقديره لإدارة المستشفى والإدارة الطبية لدعمها المتواصل ومتابعتها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمحافظة، حيث تم إنجاز عدد من العمليات الترميمية بالكلى والمسالك لدى الأطفال خلال الفترة الماضية ولا يزال المستشفى يستقبل عديد الحالات المتنوعة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي متخصص.