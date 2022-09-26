"تعليم العريجاء" يقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢

أقام مكتب التعليم بالعريجاء حفلاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، والذي أقيم صباح اليوم الاثنين على مسرح مدارس الجيل الأهلية، بحضور مدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالرياض.
وأكد مدير مكتب التعليم بالعريجاء ظافر سعيد الأحمري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن مكتب التعليم بالعريجاء استعد ومنذ وقت مبكر لتنفيذ جملة من الفعاليات الوطنية التي تحمل أفكاراً إبداعية لترسيخ القيم الوطنية، وتعزز الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي في نفوس أبنائنا وبناتنا. ونوه الأحمري بما يحظى به قطاعا التعليم العام من اهتمام ودعم ورعاية مستمرة من قبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.
وفي ختام كلمته رفع التنهئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله باليوم الوطني الثاني والتسعين، شاكرًا منسوبي المكتب والمدارس على جهودهم المواكبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مشيدًا بجهود المنظمين للحفل، وحرصهم على إخراجه بهذا الشكل اللائق، مؤكدًا أن كل ما يقدَّم هو جزء من كثير يستحقه الوطن،.
وكان الحفل قد تضمّن عدة فقرات، حيث قدمت الدكتورة دلال المالكي قصيدة وطنية بهذه المناسبة. وقدم الطالب عبدالله الرشيد كلمة بعنوان "قصة اليوم الوطني" استعرض فيها ملحمة البطولة التي خاضها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه لتوحيد هذه البلاد المباركة.
كما شهد الحفل عرضًا مرئيًا بعنوان "منجزات المملكة"، استعرض المنجزات التي حققتها المملكة وخاصة في مجال التعليم.
بالإضافة إلى أوبريت بعنوان "بلد الهدى" عبّر فيه الطلاب عن فخرهم واعتزازهم بالوطن وقادته.
وفي ختام الحفل كرم مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة المدارس والمعلمين والطلاب والطالبات المشاركين في الحفل، بالإضافة إلى المنظمين له.