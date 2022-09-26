"تعليم العريجاء" يقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢

وفي ختام كلمته رفع التنهئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله باليوم الوطني الثاني والتسعين، شاكرًا منسوبي المكتب والمدارس على جهودهم المواكبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مشيدًا بجهود المنظمين للحفل، وحرصهم على إخراجه بهذا الشكل اللائق، مؤكدًا أن كل ما يقدَّم هو جزء من كثير يستحقه الوطن،.