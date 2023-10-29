طالب من جامعة جدة يحصد المركز الأول في تحديات داتاثون في البيانات المفتوحة

حقق الطالب بجامعة جدة إيهاب أسامة أبو القمبز تخصص الذكاء الاصطناعي بكلية علوم وهندسة الحاسب وفريقه “TraffixAI” المركز الأول في تحديات داتاثون البيانات المفتوحة، الذي نظمته سدايا بالرياض لتطوير المهارات الشابة باستخدام البيانات المفتوحة، بمنافسة أكثر من 200 متسابق من المملكة وتسع دول، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين بالمجال في بيئة محفزة لتعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وشارك الفريق بالابتكار "نجم إيه آي" لإيجاد حلول لمعالجة بيانات الحوادث التي ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي، وهو نواة قسم الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة الذي يدعم من الهيئة التعليمية والدورات التدريبة وورش العمل المساعدة في دعم الطلاب المبتكرين.
ونال الفريق الفائز منحة تدريبية في جامعة درابر في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ربع مليون ريال. وهنا نتطلع في تقلّد هذا الجيل الواعد دفة قيادة مستقبل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في وطننا والعالم.