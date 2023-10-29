طالب من جامعة جدة يحصد المركز الأول في تحديات داتاثون في البيانات المفتوحة

حقق الطالب بجامعة جدة إيهاب أسامة أبو القمبز تخصص الذكاء الاصطناعي بكلية علوم وهندسة الحاسب وفريقه “TraffixAI” المركز الأول في تحديات داتاثون البيانات المفتوحة، الذي نظمته سدايا بالرياض لتطوير المهارات الشابة باستخدام البيانات المفتوحة، بمنافسة أكثر من 200 متسابق من المملكة وتسع دول، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين بالمجال في بيئة محفزة لتعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.