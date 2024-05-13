انطلاق مبادرة التطبيق العملي لمقرر مبادئ العلوم الصحية بمكة

كما تهدف إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو مهن الرعاية الصحية بتخصصاتها المختلفة، والتقاء الطلاب مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وطرح كل الاستفسارات لديهم مع اكتساب الخبرات والمهارات المختلفة التي تعينه كممارس مستقبلي للرعاية الصحية.