انطلاق مبادرة التطبيق العملي لمقرر مبادئ العلوم الصحية بمكة

نظمت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلاً بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب، اليوم الاثنين، مبادرة التطبيق العملي لمقرر مبادئ العلوم الصحية، بالتعاون مع إدارة تعليم مكة.
ويستفيد من المبادرة 233 طالبًا بالمرحلة الثانوية، ضمن مسار الصحة والحياة، بالإضافة إلى 15 معلمًا، لمقرر مبادئ العلوم الصحية، يمثلون 15 مدرسة حكومية وأهلية.
وتأتي فكرة المبادرة على ربط النظرية بالتطبيق؛ لرفع مستوى العمق المعرفي والمهاري لدى الطلاب، وبالتالي تعزيز تحصيلهم العلمي، ضمن مناخ تعليمي نشط.
وشاركت أقسام طبية مختلفة شملت: مكافحة العدوى، المحاكاة الإكلينيكية، التمريض، وأخيرًا السلامة المهنية، والتي تعتبر موضوعات التطبيق العملي لهذه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للطالب لممارسة التطبيق العملي وتثبيت الجوانب النظرية لما تعلمه في حجرة الصف.
كما تهدف إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو مهن الرعاية الصحية بتخصصاتها المختلفة، والتقاء الطلاب مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وطرح كل الاستفسارات لديهم مع اكتساب الخبرات والمهارات المختلفة التي تعينه كممارس مستقبلي للرعاية الصحية.
علاوة على أهمية نقل الأثر من خلال الطلاب إلى أقرانهم وذويهم، وفق ما اكتسبوه من خبرة في هذا النشاط.
يذكر أن مبادرة التطبيق العملي لمقرر مبادئ العلوم الصحية، انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل.