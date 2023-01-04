مدير فرع الموارد البشرية بالرياض يُكَرّم الموظفين المتميزين

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، الموظفين المتميزين في الفروع التابعة بالمنطقة، ضمن مبادرة "الموظف المتميز" في حفل أقيم بمقر الفرع.
افتُتح الحفل بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية جاء فيها التأكيد على أن الحفل يأتي ضمن جزء من استراتيجية الوزارة للتميز المؤسسي.
بعد ذلك ألقى الدكتور الحربي كلمة أكد فيها أن الهدف من هذا التكريم، هو تحفيز وتعزيز دور الموظف المتميز، وخلق نوع من التنافس المحمود والإيجابي بين الموظفين؛ داعيًا الموظفين جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.
حضر التكريم عدد من مديري الإدارات والموظفين، وعبّروا عن شكرهم وتقديرهم للمبادرة؛ مؤكدين أن هذا التكريم حافز لهم لبذل المزيد من الجهود والتفاني في أداء عملهم.