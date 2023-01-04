مدير فرع الموارد البشرية بالرياض يُكَرّم الموظفين المتميزين

بعد ذلك ألقى الدكتور الحربي كلمة أكد فيها أن الهدف من هذا التكريم، هو تحفيز وتعزيز دور الموظف المتميز، وخلق نوع من التنافس المحمود والإيجابي بين الموظفين؛ داعيًا الموظفين جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.