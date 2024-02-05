"خالد بن سطام" يستقبل مشايخ قبائل منطقة عسير.. هنأوه بتعيينه نائبًا لأميرها

ومن جهة أخرى، استقبل الأمير خالد بن سطام، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير بمكتبه بديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي "المكلّف" لهيئة تطوير المنطقة م. هاشم الدباغ، وعددًا من القيادات الإدارية بالهيئة، حيث استمع إلى شرح عن أعمال الهيئة في التخطيط والتطوير، واستعرض مهام الإدارات ومسؤولياتها، ويأتي ذلك تمهيدًا لعقد عددٍ من اللقاءات القادمة وورش العمل.