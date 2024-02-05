"خالد بن سطام" يستقبل مشايخ قبائل منطقة عسير.. هنأوه بتعيينه نائبًا لأميرها

استقبل الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير أمس، مشايخ الشمل ومشايخ قبائل المنطقة، وذلك في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها، حيث تشرف الجميع بالسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
وقال في كلمته خلال اللقاء "يسرني أن التقيكم اليوم، معبرًا عن تقديري لكم ولدوركم الريادي الكبير، للإسهام مع الجهات ذات الاختصاص في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية، ونشر القيم النبيلة، والعمل على توطيد العلاقات الإنسانية والتسامح، وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد القبيلة، والسعي بإيجابية في كل شأن من شؤونهم".
وقال الأمير خالد بن سطام: "مما لاشك فيه بأن قيادتنا العظيمة تثمّن ما تقومون به من جهود وأعمال لمواكبة تطلعات القيادة ورؤية الوطن، مشددًا على أنه واجبٌ على الجميع العمل يدًا بيد للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية.
ومن جهة أخرى، استقبل الأمير خالد بن سطام، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير بمكتبه بديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي "المكلّف" لهيئة تطوير المنطقة م. هاشم الدباغ، وعددًا من القيادات الإدارية بالهيئة، حيث استمع إلى شرح عن أعمال الهيئة في التخطيط والتطوير، واستعرض مهام الإدارات ومسؤولياتها، ويأتي ذلك تمهيدًا لعقد عددٍ من اللقاءات القادمة وورش العمل.
وشدد الأمير خالد بن سطام، على الحرص ومضاعفة الجهود، ومواصلة خطوات التطوير وفق توجيهات أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة هيئة التطوير، وصولاً لتحقيق أهداف استراتيجية المنطقة "قمم وشيم".