بيئة جدة تنفّذ فرضية "حالة إغماء" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر لرفع جاهزية منسوبيها

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، فرضية ميدانية بعنوان "حالة إغماء لموظف داخل المكتب"، وذلك ضمن برامج وخطط الأمن والسلامة الهادفة إلى رفع جاهزية منسوبي المكتب في التعامل مع الحالات الطارئة.
وتهدف هذه الفرضية إلى تعزيز قدرات الموظفين على سرعة الاستجابة والتعامل السليم مع الحالات الصحية الطارئة في بيئة العمل، إضافةً إلى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والحد من الآثار المترتبة على أي طارئ محتمل.
وشهدت الفرضية تنفيذ خطوات الإسعاف الأولي للمصاب، والتنسيق الميداني مع فرق الهلال الأحمر لتقديم الدعم الطبي اللازم، إلى جانب تقييم مستوى الأداء وسرعة الاستجابة ودقة تنفيذ الإجراءات.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يأتي ضمن البرامج الوقائية الدورية التي ينفّذها المكتب، بهدف رفع مستوى الوعي والتأهب بين الموظفين، مؤكدًا أن سلامة الكوادر البشرية تمثل أولوية قصوى يتم العمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.