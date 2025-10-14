بيئة جدة تنفّذ فرضية "حالة إغماء" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر لرفع جاهزية منسوبيها

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يأتي ضمن البرامج الوقائية الدورية التي ينفّذها المكتب، بهدف رفع مستوى الوعي والتأهب بين الموظفين، مؤكدًا أن سلامة الكوادر البشرية تمثل أولوية قصوى يتم العمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.