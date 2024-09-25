"وقاء الرياض" يحتفي باليوم الوطني

احتفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في منطقة الرياض، باليوم الوطني السعودي الـ94، بمشاركة مدير عام الفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السعود، ومنسوبي المركز ووحداته المختلفة.
وأكّد "السعود" خلال كلمته في الاحتفال على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تستذكر التضحيات البطولية التي أدت إلى توحيد المملكة، مشيرًا إلى دور المركز في حماية الثروة النباتية والحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما شمل الاحتفالُ توزيعَ هدايا تذكارية بهذه المناسبة الغالية، في خطوة تعكس روح الفخر والاعتزاز بالوطن وجهوده المستمرة نحو التنمية والازدهار.