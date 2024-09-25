"وقاء الرياض" يحتفي باليوم الوطني

وأكّد "السعود" خلال كلمته في الاحتفال على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تستذكر التضحيات البطولية التي أدت إلى توحيد المملكة، مشيرًا إلى دور المركز في حماية الثروة النباتية والحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.