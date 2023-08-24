بحضور "الغامدي".. إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم الطائف" تنفذ برنامج حياك لـ 264 معلماً ومعلمة

وبين الدكتور الغامدي أن التعليم رسالته رسالة سامية وليست وظيفة بحد ذاتها ، لكونها تساهم في تنمية الإنسان والمكان وتصنع العقول في المجتمع التعليمي وترفع من مكانة الوطن محلياً وإقليمياً وعالمياً ، من خلال المخرجات التعليمية ذات الجودة العالية ، مؤكداً أن الدولة- رعاها الله - اهتمت بالتعليم والمعلم في آنٍ واحد ، ووفرت له كافة الإمكانات لإعداده وتطويره وتنميته لعلمها التام بأنه أساس نجاح العملية التعليمية و المعلم هو القدوة لما يزرعه من قيم سامية ، لافتاً إلى أن احترام وتقدير المعلم واجب من الجميع ويستحق الثناء منذ أول يوم في مباشرته للرحلة التعليمية.