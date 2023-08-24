بحضور "الغامدي".. إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم الطائف" تنفذ برنامج حياك لـ 264 معلماً ومعلمة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الموارد البشرية برنامج تهيئة المعلم الجديد حياك، وذلك لقرابة 264 معلماً ومعلمة جديدة، وذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي والمساعدين للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية والخدمات المساندة.
وتضمن البرنامج المعد لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد عدداً من الفقرات ومنها عرض مرئي يوضح تهيئتهم وإعدادهم لاستلام مهامهم الوظيفية الجديدة وتوفير كافة الإمكانات المعرفية والمادية الداعمة لهم للقيام بمهامهم الجديدة بكفاءة وفاعلية ، كما تضمن البرنامج عدداً من المحاضرات والتي كانت في جوانب اللوائح والأنظمة والتطوير المهني وأخلاقيات مهنة التعليم واستراتيجيات التعلم.
من جانبه، رحّب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته بهذه المناسبة، بالمعلمين والمعلمات الجدد في التعليم، ومباركاً لهم على التعيين في أشرف المهن على الأرض ، متمنياً لهم عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز.
وبين الدكتور الغامدي أن التعليم رسالته رسالة سامية وليست وظيفة بحد ذاتها ، لكونها تساهم في تنمية الإنسان والمكان وتصنع العقول في المجتمع التعليمي وترفع من مكانة الوطن محلياً وإقليمياً وعالمياً ، من خلال المخرجات التعليمية ذات الجودة العالية ، مؤكداً أن الدولة- رعاها الله - اهتمت بالتعليم والمعلم في آنٍ واحد ، ووفرت له كافة الإمكانات لإعداده وتطويره وتنميته لعلمها التام بأنه أساس نجاح العملية التعليمية و المعلم هو القدوة لما يزرعه من قيم سامية ، لافتاً إلى أن احترام وتقدير المعلم واجب من الجميع ويستحق الثناء منذ أول يوم في مباشرته للرحلة التعليمية.
وأشار إلى أن المعلمين يعدّون ثروة وكنز بما يملكونه من معارف ومهارات تقدّم للطلبة لإنتاج جيل واعد معتز بدينه ووطنه.