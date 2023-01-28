"الندوة العالمية" تُكَرّم السفير السعودي في غينيا كوناكري

وقد جاء التكريم تقديرًا لجهود "الدخيل" في دعم ندوة "اللغة العربية: التحديات وآفاق المستقبل"، التي نظّمها مكتب الندوة العالمية في غينيا كوناكري؛ لتسليط الضوء على المشكلات الأساسية والتحديات التي تعترض طريق المؤسسات الجامعية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والخروج بمقترحات تنظم العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي التي تدرس اللغة العربية ووزارة التعليم في غينيا كوناكري.