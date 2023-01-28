"الندوة العالمية" تُكَرّم السفير السعودي في غينيا كوناكري

كرّمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، اليوم السبت، سفير خادم الحرمين الشريفين في غينيا كوناكري د.حسين بن ناصر الدخيل الله.
وقد جاء التكريم تقديرًا لجهود "الدخيل" في دعم ندوة "اللغة العربية: التحديات وآفاق المستقبل"، التي نظّمها مكتب الندوة العالمية في غينيا كوناكري؛ لتسليط الضوء على المشكلات الأساسية والتحديات التي تعترض طريق المؤسسات الجامعية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والخروج بمقترحات تنظم العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي التي تدرس اللغة العربية ووزارة التعليم في غينيا كوناكري.
يُذكَر أن الندوة عُقدت بالتعاون مع قسم الحضارة واللغة العربية بجامعة الجنرال لانسنا كونتي، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، بمشاركة عدد كبير من الجامعات الغينية وأقسام اللغة العربية بها، ومنها جامعة الإعمار وجامعة غينيا العالمية، وجامعة جوليوس نيريري بكانكان وجامعة لابي، و35 مشاركًا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة لانسنا كونتي.