"بيئة جدة" و"جمعية زمزم" تُنَظّمان حملة لتعزيز البيئة وحماية الموارد الطبيعية

دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مبادرة بيئية وحملة تشجير وتوزيع شتلات بالتعاون مع جمعية زمزم بمنطقة مكة المكرمة، تهدف لخدمة المرضى المحتاجين وتفعيل التطوع الصحي في منطقة مكة بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني 92.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن تلك المبادرة تأتي في إطار حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج جودة الحياة.
وقال الشيخ إن اليوم الوطني مناسبةٌ سعيدة تُدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعًا؛ لكونها مناسبة خالدة تُذَكّرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله الذي وحد البلاد، ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تَقَدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس رحمه الله، الذين قادوا وخططوا وحافظوا على الوطن وأمنه وأمانه؛ داعيًا المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يُديم نعمه على مملكتنا حكومةً وشعبًا.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
وأكد "الشيخ" أن الوزارة تدعو المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع؛ إلى الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تُهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وثقافة الحفاظ على البيئة.
وبيّن أن هناك العديد من الفعاليات التي سيشارك بها مكتب وزارة البيئة بمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني، من ضمنها الفعاليات التي أقيمت بعنوان "وطن أخضر" يومي الخميس والجمعة الماضيين، وهي إحدى الفعاليات الميدانية لمبادرة التوعية البيئية، والتي تُعنى بتوعية الأطفال، وبدورهم البيئي، من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية المصاحبة.
من جهته قال مدير عام جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن محمد الزهراني: هذه الفعالية مبادرةٌ لتعزيز البيئة في المجتمع، وهي استثمار للشراكة المجتمعية مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وتعزيز لتنفيذ مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة سمو والعهد "البيئة الخضراء".