بلدية الأفلاج تكثف استعدادها للاحتفال بعيد الفطر بحزمة فعاليات

وكشفت البلدية عن برنامجها الاحتفالي بعيد الفطر المبارك؛ وتضمن حفلاً خطابياً على شرف محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم ومديري الإدارات الحكومية والأهلي، كما يتخلل الحفل عرضة سعودية، وأوبريت، وفرقة عرض السيرك، وألعاب هوائية، وفرقة ترفيهية، ونجوم الشيلات وسحوبات على جوائز قيمة للحضور.