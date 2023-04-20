بلدية الأفلاج تكثف استعدادها للاحتفال بعيد الفطر بحزمة فعاليات

تكثف بلدية الأفلاج استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز مقر الاحتفالات بمنتزه سحاب والعمل على حزمة فعاليات متنوعة تمتد على مدار يومين.
وكشفت البلدية عن برنامجها الاحتفالي بعيد الفطر المبارك؛ وتضمن حفلاً خطابياً على شرف محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم ومديري الإدارات الحكومية والأهلي، كما يتخلل الحفل عرضة سعودية، وأوبريت، وفرقة عرض السيرك، وألعاب هوائية، وفرقة ترفيهية، ونجوم الشيلات وسحوبات على جوائز قيمة للحضور.
وتواصل بلدية الأفلاج جهودها بكامل كوادرها البشرية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ حرصًا منها على توفير البيئة المناسبة لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي خلال إجازة العيد.