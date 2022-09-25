"صحة الشرقية" تواصل الاحتفال باليوم الوطني 92 مع منسوبيها

وقال: إن المملكة شهدت نقلة نوعية في كل المجالات، منها المجال الصحي، والذي يحظى بدعم سخي لا حدود له من لدن ولاة أمرنا، حتى أصبحت الخدمات الصحية في منطقتنا تنافس الدول المتقدمة.