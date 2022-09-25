"صحة الشرقية" تواصل الاحتفال باليوم الوطني 92 مع منسوبيها

واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية احتفالها، الأحد، باليوم الوطني 92.
جاء ذلك بحضور مديرها العام الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، وعدد من مسؤولي صحة الشرقية والعاملين في المديرية.
وقال مدير التواصل والعلاقات العامة مطلق الجلعود: استهلت صحة الشرقية بداية عملها لهذا اليوم بفرحة وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز؛ حيث نظمت فعالية اشتملت على توزيعات أوشحة وشوكولاتة تحمل طابع اليوم الوطني، ووضع اللوحات التشكيليه الفنية التي زينت المكان بصور ولاة الأمر حفظهم الله.
كما تضمن الاحتفال تصميم لوحة تفاعلية من قطع متفرقه للمؤسس والملك وولي العهد، شارك عدد من الموظفين في استكمالها، كما تضمن الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية.
ورفع الدكتور إبراهيم العريفي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ومرور 92 عامًا على توحيد المملكة.
وقال: إن المملكة شهدت نقلة نوعية في كل المجالات، منها المجال الصحي، والذي يحظى بدعم سخي لا حدود له من لدن ولاة أمرنا، حتى أصبحت الخدمات الصحية في منطقتنا تنافس الدول المتقدمة.
كما سأل "العريفي" الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويُديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ويُسبغ عليها أسباب النماء والتقدم والازدهار.