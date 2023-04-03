اختتام بطولة لعبة "بادل" في الطائف.. 14 فريقًا تنافسوا على جوائزها

وأكد اللاعبون أن سبب انتشار اللعبة في السعودية هو أن اللعبة يستطيع أي أحد أن يلعبها، حتى مَن في عمر الـ60 عامًا، مؤكدين أن هناك مستقبلاً كبيرًا لهذه اللعبة في السعودية.