اختتام بطولة لعبة "بادل" في الطائف.. 14 فريقًا تنافسوا على جوائزها

اختُتمت بطولة "إنفينيتي بادل"، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، وعدد كبير من جمهور اللعبة.
وتعد هذه البطولة أول بطولة تقام في "إنفينيتي بادل" في مدينة الطائف، وشهدت تنافسًا كبيرًا من قِبل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة على مدى ثلاثة أيام.
وأكد اللاعبون أن سبب انتشار اللعبة في السعودية هو أن اللعبة يستطيع أي أحد أن يلعبها، حتى مَن في عمر الـ60 عامًا، مؤكدين أن هناك مستقبلاً كبيرًا لهذه اللعبة في السعودية.
وكانت منافسات بطولة موسم رمضان للبادل قد انطلقت في نسختها الأولى على ملاعب "إنفينيتي بادل" في محافظة الطائف، بمشاركة 14 فريقًا.
ويحصل الفائزون على جوائز نقدية؛ إذ يحصل صاحب المركز الأول على 3000 ريال، والثاني 1500 ريال.
وتأتي البطولة بوصفها أحد أنشطة المشاركة المجتمعية لموسم رمضان 2023، التي تنظمها وزارة الرياضة في جميع أنحاء مدن السعودية؛ لتحيي عبر فعالياتها الثقافية والرياضية والاجتماعية عادات المجتمع السعودي في هذا الشهر.