رئيس جامعة شقراء يُكرم الطالب "العضياني" لإنقاذه طفلًا رضيعًا سقط في "صرف صحي"

وثمن الدكتور "السيف" للطالب "العضياني" هذه الشجاعة والمبادرة في إنقاذ الغريق، والتي تنبع من تعاليم ديننا الإسلامي، وتتوافق مع أخلاق وسمات المواطن الصالح الذي لا يألو جهدًا في المسارعة لخدمة أفراد مجتمعه ونجدتهم في حالات الاستغاثة.