رئيس جامعة شقراء يُكرم الطالب "العضياني" لإنقاذه طفلًا رضيعًا سقط في "صرف صحي"

كرم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الأحد، بمكتبه بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، الطالب خالد العضياني، من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.
جاء ذلك لمبادرته في إنقاذ طفل رضيع سقط في خزان صرف صحي، ليضرب بذلك أروع الأمثلة في الشجاعة ومساعدة الملهوف.
وخلال اللقاء استمع رئيس الجامعة لتفاصيل الحادث ومبادرة الطالب خالد العضياني في إنقاذ الطفل "غيث"، الذي لم يتجاوز الثانية من عمره، عقب سقوطه في خزان صرف صحي يصل عمقه إلى أربعة أمتار تقريبًا.|
وأشاد الدكتور "السيف" بهذا العمل الإنساني النبيل، معبرًا عن فخره واعتزازه بالطالب؛ كونه نموذجًا مشرفًا من طلبة الجامعة وأبناء هذا الوطن المعطاء.
وثمن الدكتور "السيف" للطالب "العضياني" هذه الشجاعة والمبادرة في إنقاذ الغريق، والتي تنبع من تعاليم ديننا الإسلامي، وتتوافق مع أخلاق وسمات المواطن الصالح الذي لا يألو جهدًا في المسارعة لخدمة أفراد مجتمعه ونجدتهم في حالات الاستغاثة.
وفي ختام اللقاء سلم رئيس الجامعة، درعًا تكريميًّا للطالب خالد العضياني، الذي يعبر عن شكر وعرفان منسوبي الجامعة لما أظهره الطالب من شجاعة وإقدام لقيامه بهذا العمل الإنساني العظيم.