"المفتي العام" يستقبل منسوبي الرئاسة المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.
وبهذه المناسبة ألقى "آل الشيخ" كلمة هنّأ فيها منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة؛ مُعربًا عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة؛ داعيًا الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطنُ ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة، وحث الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.
وقدّم منسوبو الرئاسة خلال حفل المعايدة الذي نظّمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، خالص التهاني لمفتي المملكة بهذه المناسبة؛ سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده باليمن والخير والبركات.