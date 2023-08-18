"تدريب وإلهام".. برنامج "صيف غرفة القصيم" ينهي فعالياته بمشاركة 2500 مستفيد

وذكر "أبا الخيل" أن أكثر من 2500 مستفيد، قد حضروا هذه الورش عن طريق الاتصال عن بعد، من ملاك الشركات والمؤسسات التجارية والخاصة، وريادي الأعمال، وموظفي الموارد البشرية والقانون بالقطاع الخاص، والمديرين اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ، واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ، وﻣﺪيري ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.