"تدريب وإلهام".. برنامج "صيف غرفة القصيم" ينهي فعالياته بمشاركة 2500 مستفيد

أنهت غرفة القصيم برنامجها التأهيلي الصيفي "صيف غرفة القصيم - تدريب وإلهام"، مساء أمس الخميس، وذلك بمشاركة أكثر من 2500 مستفيد، وتم فيه استهداف جميع شرائح المجتمع، والمهتمين بقطاع المال والأعمال، وأصحاب الأفكار والمشاريع التجارية.
وفي التفاصيل، تضمن البرنامج العديد من الورش التأهيلية والتطويرية المجانية، وقام من خلالها عدد من المختصين في مجال ريادة الأعمال والتأهيل، بطرح خبراتهم واستعراض تجاربهم ومعارفهم للمستفيدين والمهتمين من الجنسين، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 16 من أغسطس الجاري، عبر منصة ZOOM التقنية.
ومن ناحيته، أشار مدير إدارة التدريب في غرفة القصيم، سعود أبا الخيل، إلى أن البرنامج مجاني ومفتوح للجنسين، من الرجال والنساء، وسعت فيه الغرفة إلى تحقيق مستهدفاتها التنظيمية والتطويرية في مجتمع قطاع الأعمال والتنمية؛ وخلق ثقافة الاستدامة المثلى والمستمرة لاستثمار قدرات وطاقات المختصين؛ لخلق جيل استثماري وتنموي واعد وناجح.
وبين "أبا الخيل" أن البرنامج الذي نظمته وأقامته إدارة التدريب في غرفة القصيم، تناول طرق ومفاهيم المحاسبة للمبتدئين وغير المختصين، كذلك معنى وكيفية التسويق العصري الحديث للمنتجات والمشاريع، بالإضافة إلى دراسة وتبيان القيمة المضافة وكيفية التعامل معها، ومهارات الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني وطرق التعامل والتعاطي مع هجمات الاحتيال والنصب، ومضامين نظام العمل السعودي والآلية والضوابط التي تقوم عليها التشريعات والتنظيمات التجارية.
وذكر "أبا الخيل" أن أكثر من 2500 مستفيد، قد حضروا هذه الورش عن طريق الاتصال عن بعد، من ملاك الشركات والمؤسسات التجارية والخاصة، وريادي الأعمال، وموظفي الموارد البشرية والقانون بالقطاع الخاص، والمديرين اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ، واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ، وﻣﺪيري ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.