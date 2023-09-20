"الكناني" يرعى حفل الموهوبين والموهوبات بـ"تعليم جدة"

وقدم الكناني في كلمة خلال الحفل، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة أيدها الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية للتعليم، مؤكدًا أن فصول الموهوبين والموهوبات التي تم إطلاقها في 62 مدرسة تضمّ 172 فصلًا بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من خمسة آلاف موهوب وموهوبة، مثمنًا استضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا للحفل.