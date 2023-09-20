"الكناني" يرعى حفل الموهوبين والموهوبات بـ"تعليم جدة"

رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طواشي الكناني، اليوم، الحفل الذي أقامته إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة، بمناسبة إطلاق فصول الموهوبين للعام الدراسي 1445هـ، وذلك بحضور مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.
وقدم الكناني في كلمة خلال الحفل، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة أيدها الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية للتعليم، مؤكدًا أن فصول الموهوبين والموهوبات التي تم إطلاقها في 62 مدرسة تضمّ 172 فصلًا بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من خمسة آلاف موهوب وموهوبة، مثمنًا استضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا للحفل.
وأشاد في الوقت ذاته بجهود إدارتَي الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة. بعد ذلك ألقى مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أسامة جنادي، كلمة عبر فيها عن سعادة الجامعة باستضافة حفل إطلاق مدارس فصول الموهوبين والموهوبات الذين يستحقّون كل دعم وتحفيز.
وكان الحفل قد شهد تقديم عرض بالأرقام والإحصائيات عن مراحل ترشيح وتسريع وأساليب ومسارات رعاية الموهوبين والموهوبات، والبرامج الإثرائية المقدمة في فصول الموهوبين والموهوبات. كما شهد الحفل تقديم فقرة طلابية بعنوان "أثر ملهم"، تلاها عرض مرئي بعنوان "حين يتحقق الحلم"، والذي استعرض مسيرة حلم الموهوبين.
وفي ختام الحفل كرّم الكناني الطالب الحائز على المركز الأول على مستوى تعليم جدة في مقياس موهبة، فيصل البارقي، والطالبة الحائزة على المركز الأول على مستوى جدة في بصمة إبداع، لمار العبدلي.
كما تمّ تكريم الإدارات الداعمة لمدارس فصول الموهوبين والموهوبات، ومكاتب التعليم بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الموهوبين والموهوبات، إضافة لمديري ومديرات مدارس فصول الموهوبين والموهوبات، وفريق إعداد وتنظيم الحفل.