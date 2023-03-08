"ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية" تطلق فعاليّة التوعية بسرطان الفم

مثل جمعية ابتسم في الفعاليّة عبدالعزيز فتني المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثل جامعة أم القرى بكلية طب الأسنان كل من الدكتور إيهاب عزب رئيس قسم علوم الفم الأساسية والسريرية، وأعضاء هيئة التدريس: الدكتور معتز عساس والدكتور محمد الحارثي والدكتورة رانيا حتفي، وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين الطرفين.