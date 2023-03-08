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"ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية" تطلق فعاليّة التوعية بسرطان الفم

بالتزامن مع شهر السرطان العالمي
"ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية" تطلق فعاليّة التوعية بسرطان الفم
سبق
سبق

أطلقت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية، بالشراكة مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة، فعاليّة التوعية بسرطان الفم والكشف الأولي للزوار وتثقيفهم بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه وإهدائهم حقائب العناية بالفم والأسنان، وذلك بالتزامن مع شهر السرطان العالمي.

مثل جمعية ابتسم في الفعاليّة عبدالعزيز فتني المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثل جامعة أم القرى بكلية طب الأسنان كل من الدكتور إيهاب عزب رئيس قسم علوم الفم الأساسية والسريرية، وأعضاء هيئة التدريس: الدكتور معتز عساس والدكتور محمد الحارثي والدكتورة رانيا حتفي، وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين الطرفين.

جامعة أم القرى
مكة المكرمة
جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية
سرطان الفم
شهر السرطان العالمي

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