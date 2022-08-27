"البلوى": المؤسسات التقنية بتبوك جاهزة لاستقبال 8 آلاف متدرب ومتدربة.. غداً

وأوضح "البلوى" أن الاستعدادات شملت أيضًا الجانب الأكاديمي من حيث إنهاء إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي 1444هـ، وكذلك مراجعة وتطوير وتعديل أسماء بعض التخصصات والأقسام وتشمل الاستعدادات أيضًا العمل على رسم الخطة السنوية لتنفيذ "برامج الخدمة المجتمعية"، التي منها: البرامج التدريبية المقدَّمة للقطاع غير الربحي على منصة تطوع، وبرنامج تقني العطاء المعني بتقديم خدمات صيانة متنوعة للمجتمع.