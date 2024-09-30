"تنمية الأفلاج" تستضيف مبادرة "إنقاذ حياة" للتبرع بالخلايا الجذعية

استضافت جمعية تنمية الأفلاج مساء اليوم الاثنين المبادرة التي تنفذها جمعية الأفلاج للإنقاذ "إنقاذ حياة" للتبرع بالخلايا الجذعية التي دشنها محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم اليوم بالكلية التطبيقية.