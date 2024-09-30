"تنمية الأفلاج" تستضيف مبادرة "إنقاذ حياة" للتبرع بالخلايا الجذعية

استضافت جمعية تنمية الأفلاج مساء اليوم الاثنين المبادرة التي تنفذها جمعية الأفلاج للإنقاذ "إنقاذ حياة" للتبرع بالخلايا الجذعية التي دشنها محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم اليوم بالكلية التطبيقية.
وذكر رئيس جمعية الأفلاج للإنقاذ سالم العرجاني أن مبادرة إنقاذ حياة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية للمرضى المحتاجين لها لإنقاذ حياته كون توعية المجتمع بأهمية طرق السلامة من المخاطر والتعامل الصحيح أهم أهداف وأعمال الجمعية.
وتأتي المبادرة التي أطلقتها جمعية الأفلاج للإنقاذ بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني قسم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية كإحدى المبادرات التطوعية التي تقوم بها للتبرع بالخلايا الجذعية لمرضى السرطان وأمراض الدم.