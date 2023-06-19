جامعة خالد تدشن منصة إلكترونية لمتابعة استراتيجيتها 2030

وأشار إلى أن المنصة تحتوي على عرض خط الأساس، والمستهدفات، والفجوات، والقيم المرجعية، وقياس التقدم وتتبعه في أي وقت، وعرض بطاقات الأهداف، وارتباط الممكّنات بالنتائج، وإدارة المبادرات، ومعرفة حالة تنفيذ الأنشطة التابعة لها، ومدتها، ومسؤوليتها، ومراقبة جميع مهام الخطة والعمل لحظة بلحظة، والاطلاع على شواهدها ومرفقاتها إلكترونيًّا.