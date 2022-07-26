محافظ الليث يطلع على منجزات جمعية "البر" الخيرية بيلملم

أكد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، أهمية الجهود التي تبذلها جمعية "البرِ" الخيرية بالمحافظة، وما تحظى به من دعم سخيِّ من القيادة الحكيمة -حفظها الله-.
ونوه إلى الأدوار التي تنفذها الجمعيات من أعمالٍ لخدمة المستهدفين من برامجها، ومثمنًا جهود الجمعية ودورها الخيري، بما يعود بالنفع والفائدة للمجتمع.
جاء ذلك خلال اطلاعه، اليوم الثلاثاء، على منجزات جمعية البر في يلملم للربع الأول والثاني للعام 2022م، بقيمة إجمالية بلغت 2,777,312 ريالاً.
شملت العديد من المشروعات والبرامج التنموية والاجتماعية منها: (ترميم وبناء المنازل وتأثيثها، مساعدات مستحقي الزكاة وإفطار الصائم والسلة الغذائية، كسوة العيد وتفريج الكرب، سقيا الماء، وكفالات الأيتام، تثقيف وإعانة الشباب والفتيات على الزواج، التأهيل والتدريب لسوق العمل وبرنامج الطالب الجامعي).
كما شهد محافظ الليث توقيع شراكات مجتمعية بين جمعية البرِّ الخيرية بمركز يلملم وإدارة تعليم الليث بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد النعيري، وبلدية الليث بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله الزبيدي، والتي تهدف لخدمة وتنمية المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والإغاثية والتنموية والبرامج والأنشطة التطوعية.
وأوضح محافظ الليث، أن مثل هذه الشراكات يكون لها أثر كبير على تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية التي تُسهم في تأهيل الأسر المستفيدة ونقلها من الرعوية إلى التمكين والاعتماد الذَّاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.