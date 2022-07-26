محافظ الليث يطلع على منجزات جمعية "البر" الخيرية بيلملم

وأوضح محافظ الليث، أن مثل هذه الشراكات يكون لها أثر كبير على تعزيز برامج المسؤولية ‏المجتمعية التي تُسهم في تأهيل الأسر المستفيدة ونقلها من الرعوية إلى التمكين والاعتماد الذَّاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.