"التعليم" حصد الذهب.. اختتام بطولة بلدية فيفاء الأولى للإدارات الحكومية

يذكر أن البطولة انطلقت في السادس من شهر رمضان الحالي، بمشاركة 8 فرق من الإدارات الحكومية بالمحافظة، هي: التعليم، والمحافظة، وإدارة المساجد، والبلدية، والمستشفى، والدفاع المدني، والمراكز الصحية، والمتقاعدين.