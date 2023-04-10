"التعليم" حصد الذهب.. اختتام بطولة بلدية فيفاء الأولى للإدارات الحكومية

اختتمت، مساء أمس، بطولة بلدية محافظة فيفاء الأولى لكرة القدم للإدارات الحكومية.
وأقيمت المباراة النهائية، برعاية محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، وجمعت فريقي التعليم مع المحافظة، وذلك بحضور رئيس بلدية فيفاء محمد بن حسن الشريف، ومدير مكتب تعليم فيفاء يحيى علي الفيفي، ومدير شرطة فيفاء المقدم جابر صهلولي.
وتوّج محافظ فيفاء فريق التعليم بالبطولة بعد تغلبه على فريق المحافظة، بهدف وحيد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب البلدية بالحقو.
وحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على الكأس والميداليات الذهبية، فيما حصل الوصيف على كأس وميداليات فضية، ونال فريق إدارة المساجد بالمحافظة المركز الثالث وحصل على كأس وميداليات برونزية.
وخلال المباراة، شارك مستشفى فيفاء العام في حملة تبرع بالشراكة مع البلدية، فيما أجريت عمليات سحب على 3 جوائز لجمهور المباراة، تمثلت في أجهزة جوال.
يذكر أن البطولة انطلقت في السادس من شهر رمضان الحالي، بمشاركة 8 فرق من الإدارات الحكومية بالمحافظة، هي: التعليم، والمحافظة، وإدارة المساجد، والبلدية، والمستشفى، والدفاع المدني، والمراكز الصحية، والمتقاعدين.