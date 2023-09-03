شاهد.. "بيئة جدة" تقيم فعالية لتطعيم الحيوانات الأليفة والعناية بها

من جهة أخرى أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس؛ أن الفعالية تأتي استكمالًا للدور الريادي الذي تقوم به الوزارة مع الجهات في مجال الرفق بالحيوان، وإبراز الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال، إلى جانب التعريف بالجهود في متابعة الحالة الصحية والبيطرية للحيوانات، وخلوّها من الأمراض، والتوعية بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها، ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي حولها.