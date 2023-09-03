شاهد.. "بيئة جدة" تقيم فعالية لتطعيم الحيوانات الأليفة والعناية بها

نظّم مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، فعاليةَ "تطعيم الحيوانات الأليفة والعناية بها" في "ايه مول" أمام بوابة رقم 2؛ بهدف توعية المجتمع بأهمية الرفق بالحيوانات، وإرشاد أصحاب الحيوانات الأليفة إلى طرق التعامل معها ونظافتها وطعامها.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن برنامج فعالية "تطعيم الحيوانات الأليفة والعناية بها"، يتضمّن: توعية المربّين بكيفية رعاية وتغذية الحيوانات الأليفة، وأهم الأمراض التي تصيبها وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد الأمراض الوبائية، وعمل سونار للحالات المرضية، وتقديم خدمات grooming؛ وهي خدمة النظافة والتشذيب للحيوانات الأليفة، وذلك بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت جميعَ شرائح المجتمع من الأسرة والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان، والاختصاصيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية.
وأكّد "الشيخ" نجاح فعالية تطعيم الحيوانات الأليفة فى وجود الأهالي بجانب توعيتهم بأهمية التطعيم، وفوائد ذلك الإجراء، وخاصة أن ذلك يعدّ وقاية للإنسان والحيوان معًا.
من جهة أخرى أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس؛ أن الفعالية تأتي استكمالًا للدور الريادي الذي تقوم به الوزارة مع الجهات في مجال الرفق بالحيوان، وإبراز الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال، إلى جانب التعريف بالجهود في متابعة الحالة الصحية والبيطرية للحيوانات، وخلوّها من الأمراض، والتوعية بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها، ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي حولها.
وقال: إن تلك الإسهامات والمبادرات والفعاليات تبرز حلولًا جذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهمّ المجتمع، وتُسهم في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونموّها، منطلقة من المسؤولية الاجتماعية التي تجعلنا نحرص نحن وشركاء النجاح على إبراز مسؤوليتنا الاجتماعية وأثرها، وجعل هذه المناسبة نافذة لعرض منجزاتنا للآخرين، وأن نكون قيمة مضافة في مجال المسؤولية الاجتماعية.