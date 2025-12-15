اختتام مهرجان "الرقش النجراني" بمشاركة 23 أسرة وحضور 5 آلاف زائر

اختتمت أمس الأحد فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "الرقش النجراني"، الذي نظمته أمانة منطقة نجران على مدى خمسة أيام في ساحة قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.
وشهد المهرجان إقبالًا واسعًا من الزوار، تجاوز عددهم 5000 زائر وزائرة، استمتعوا بعروض الطبخ الحي، وأركان بيع المنتجات، ومعارض الحرف اليدوية، ومشاركة أكثر من 23 أسرة منتجة، إضافة إلى فعاليات متنوعة شملت مسرح الطفل والأسرة، والألعاب الشعبية، وفعاليات تراثية، والخيمة النجرانية، والجلسات الشتوية، والمسابقات الثقافية، إلى جانب عرض للسيارات الكلاسيكية.
وأكد أمين منطقة نجران، المهندس صالح الغامدي، أن المهرجان سيُنظم سنويًا بهدف تنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري، وإبراز الموروث الثقافي للمنطقة، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة حي أبا السعود التاريخي وتنشيط الحركة السياحية فيه.