اختتام مهرجان "الرقش النجراني" بمشاركة 23 أسرة وحضور 5 آلاف زائر

وشهد المهرجان إقبالًا واسعًا من الزوار، تجاوز عددهم 5000 زائر وزائرة، استمتعوا بعروض الطبخ الحي، وأركان بيع المنتجات، ومعارض الحرف اليدوية، ومشاركة أكثر من 23 أسرة منتجة، إضافة إلى فعاليات متنوعة شملت مسرح الطفل والأسرة، والألعاب الشعبية، وفعاليات تراثية، والخيمة النجرانية، والجلسات الشتوية، والمسابقات الثقافية، إلى جانب عرض للسيارات الكلاسيكية.